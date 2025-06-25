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Отели в Municipal Unit of Antirrio, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционное предложение – Курортный комплекс у моря, Макения, Западная Греция в Municipality of Nafpaktia, Греция
Инвестиционное предложение – Курортный комплекс у моря, Макения, Западная Греция
Municipality of Nafpaktia, Греция
Уникальная возможность приобрести и реконструировать бывший отельный комплекс, расположенный…
$2,87 млн
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