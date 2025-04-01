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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$136,660
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов