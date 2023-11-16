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Коттеджи в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
€170,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
€230,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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