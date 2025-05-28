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Виллы в Malia Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 357 м²
Этаж -2/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 357 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из Цокольный э…
$454,871
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Параметры недвижимости в Malia Municipal Unit, Греция

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