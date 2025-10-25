Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Malia Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Malia Municipal Unit, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается Двухэтажное здание с двумя отдельными апартаментами – Малия, Крит (общая площадь…
$158,010
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Malia Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти