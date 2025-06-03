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Виллы в Ливади, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Элассона, Греция
Вилла
Элассона, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$102,603
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Вилла в Ливади, Греция
Вилла
Ливади, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$188,105
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Вилла в Ливади, Греция
Вилла
Ливади, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В районе Карушадес на продажу выставленно здание площадью 220 кв м. Постройка разделена на 2…
$182,405
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Вилла в Ливади, Греция
Вилла
Ливади, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$199,505
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