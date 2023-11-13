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Земельные участки в Литохоро, Греция

31 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
€140,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на Олимпийской Ривьере.Земельны…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продаются два земельных участка площадью по 4.500 кв.м. и цена каждого по 100.000 евро. На к…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 35 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 35000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продаются земельные участки площадью 1000 кв.м. с разрешением на строительство коттеджа в ре…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 306 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 715 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 21919 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1208 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 215 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€340,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1123 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 235 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возм…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с воз…
€184,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 297 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории с возмо…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 420 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
€170,000
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