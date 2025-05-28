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Виллы с видом на море в периферийной единице Лакония, Греция

Municipality of Monemvasia
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Monemvasia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
$2,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лакония, Греция

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