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Дома в периферийная единица Кос, Греция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на о.Кос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€340,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на о.Кос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€340,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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