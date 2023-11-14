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Квартиры в Korydallos, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€240,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€285,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Korydallos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Property Code: 1255 - FOR SALE 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surface 70 m2, …
€40,000
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