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Коттеджи в Сообщество Schinocapsals, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сообщество Schinocapsals, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Schinocapsals, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из 3 спал…
€450,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество Schinocapsals, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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