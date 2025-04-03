Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Сообщество Фурни
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сообщество Фурни, Греция

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 7 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная 3-этажная вилла с панорамным видом на Спиналонгу – КритЭта уникальная вилла пло…
$3,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сообщество Фурни, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов