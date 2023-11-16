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11 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
165 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
280 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
3
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
8
420 м²
3
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrouchas, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrouchas, Греция
5
4
270 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€142,000
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
1
220 м²
1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
3
3
197 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 197 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
140 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€230,000
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Параметры недвижимости в Сообщество Брух, Греция
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