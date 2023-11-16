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Жильё в Сообщество Брух, Греция

дома
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11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€500,000
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vrouchas, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrouchas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vrouchas, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrouchas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vrouchas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€142,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Vrouchas, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
€1,000,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 197 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€230,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брух, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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