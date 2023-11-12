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Земельные участки в Кисамос, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Азогирас, в Киссамосе…
€100,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен буквально перед пляжем Киссамос, одним из …
€750,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Эта исключительная земля для продажи в Киссамосе, Ханья, предоставляет действительно уникаль…
€2,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
This is a fabulous seafront plot of land in Kissamos Chania Crete for sale, located in the a…
€299,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Plot of land for sale in Kissamos, Chania with a total surface of 110,000 sqms. The plot is …
€2,20 млн
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот инвестиционный участок для продажи в Киссамосе, Ханья, имеет площадь 40 000 кв.м и очен…
€3,75 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 955 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€356,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кисамос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кисамос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2130 кв.м. на острове Крит. На территории …
€680,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallergiana, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallergiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 308 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
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