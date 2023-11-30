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Квартиры в Керамоти, Греция

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1 объект найдено
Квартира 10 комнат с Spalni в Керамоти, Греция
Квартира 10 комнат с Spalni
Керамоти, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1
Apartment complex for sale in Keramoti of Kavala Prefecture for 370.000€ (Listing No 037). A…
€370,000
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