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Долгосрочная аренда домов в Кавале, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Лошадь, реки: Это арендованный полностью отремонтированный и усиленный энергией Дом 124 кв.м…
$701
в месяц
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