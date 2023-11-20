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Коттеджи в Каристос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
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