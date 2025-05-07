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Квартиры в Kalochori, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Kalochori, Греция
Квартира 3 спальни
Kalochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Characteristics: District: Termi Sub-region: Fermi Area (sq. m.): 157 Category: Residential…
$380,013
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Квартира 3 комнаты в Kalochori, Греция
Квартира 3 комнаты
Kalochori, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
$141,764
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Kalochori, Греция
Квартира 3 спальни
Kalochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Characteristics: District: Termi Sub-region: Fermi Area (sq. m.): 120 Category: Residential…
$293,153
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