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Земельные участки в Янина, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки в Neokesaria, Греция
Земельные участки
Neokesaria, Греция
ID: #W244 - Ioannina Prefecture, Pamvotida: FOR SALE inclining plot 300sqm with facade lengt…
€35,000
Земельные участки 1 комната в Kipoi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kipoi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Эпире. На территории строение, подведена во…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Anargiri, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Anargiri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1651 кв.м. в северной Греции. На территории земельный у…
€430,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Tsepelovo, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsepelovo, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1412 кв.м. в Эпире. Земельный участок нахо…
€235,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 205 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
€220,000
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