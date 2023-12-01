Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Игуменица

Земельные участки в Игуменица, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mavroudi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mavroudi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 958 кв.м. в Эпире. На территории земельный участок имее…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Mavroudi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Mavroudi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1182 кв.м. в Эпире. На территории и существует разрешен…
€100,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти