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Виллы в Ялиссос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
Realting.com
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