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Виллы в Gytheio Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Skamnaki, Греция
Вилла
Skamnaki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Подвал состоит из од…
$125,403
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Параметры недвижимости в Gytheio Municipal Unit, Греция

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