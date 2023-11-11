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Квартиры в Георгиополис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Георгиополис, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Георгиополис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€410,000
Realting.com
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