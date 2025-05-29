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Виллы в Florina Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Florina, Греция
Вилла
Municipality of Florina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
$513,013
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Параметры недвижимости в Florina Municipal Unit, Греция

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