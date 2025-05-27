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Таунхаусы в Erisos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Germenata, Греция
Таунхаус
Germenata, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
$797,783
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Таунхаус 1 комната в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната
Germenata, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома рас…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Erisos Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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