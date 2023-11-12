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Земельные участки в Эпаноми, Греция

24 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€155,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 547 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€210,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6800 кв.м. в пригороде города Салоники. Район : Агия Триада
€200,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€70,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район : Эпаноми
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4312 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€135,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 441 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6441 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8625 кв.м. в пригороде города Салоники
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100856 кв.м. в пригороде города Салоники
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 452 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 527 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории зе…
€80,000
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