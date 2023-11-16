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Земельные участки в периферийная единица Элида, Греция

24 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори (Захарос), Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фонетика, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€390,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Иоаннис, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Границейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ханакия, Греция
Комнаты 1
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Марафия, Греция
Комнаты 1
Площадь 989 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Миртия, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 250 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колод…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа Скиллунтия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Имеет вид на море.…
€210,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Килини, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Килини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 56161 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Витинейка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Витинейка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 128587 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дунайка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дунайка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стро…
€440,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кладеос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кладеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Олимпии.Участок …
€280,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Палаоварвасаина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Палаоварвасаина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Варвасена, муниципалитета города Пиргос. На территории участка п…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори Миртутион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори Миртутион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в поселке Неохори Килинис
€1,85 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Шинои, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Шинои, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Смерна, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€100,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лампети, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сирохори, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сирохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Платанос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Платанос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стр…
€1,000,000
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