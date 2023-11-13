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Коттеджи в Драма, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€149,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Iliokomi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kariani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€350,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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