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Дома в периферийная единица Драма, Греция

коттеджи
4
10 объектов найдено
Дом в Nikisiani, Греция
Дом
Nikisiani, Греция
Площадь 126 м²
Pangaio, Nikisiani: Stone and brick detached house for sale, 126 sq.m. on 2 levels with a pl…
€45,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Evrypedo, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Evrypedo, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€269,000
Дом 1 комната в Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Пангайо, Никисиани Края Нера: Продается частично отремонтированный отдельно стоящий дом 180 …
€68,000
Дом 2 комнаты в Доксатон, Греция
Дом 2 комнаты
Доксатон, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Detached home for sale in Kiria, Doxato of Drama Prefecture for 130.000€ (Listing No ΝΠ536).…
€115,000
Вилла 3 комнаты в Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Villa for sale in Palaiochori, Paggaio of Kavala Prefecture for 300.000€ (Listing No LA165).…
€300,000
Дом 3 комнаты с Spalni в дим Драма, Греция
Дом 3 комнаты с Spalni
дим Драма, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
ВОЗМОЖНОСТЬ на продажу, новый отдельно стоящий дом в очень хорошем месте в районе Komninon D…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€149,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Iliokomi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kariani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€350,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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