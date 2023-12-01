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Коммерческая недвижимость в Доксатон, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Evrypedo, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Evrypedo, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продажа промышленного здания 1000 кв.м. в Драме. Пространство яркое с окнами все вокруг здан…
€160,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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