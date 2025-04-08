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Дома с видом на море в District of Amari, Греция

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Patsos, Греция
Дом 4 комнаты
Patsos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Patsos is a mountainous traditional settlement, just 24 km from the city of Rethymnon. In th…
$42,456
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Параметры недвижимости в District of Amari, Греция

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