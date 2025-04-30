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Коттеджи с видом на море в Thassos Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$402,937
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Коттедж 1 комната в Каллирахи, Греция
Коттедж 1 комната
Каллирахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$447,020
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 8 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$183,866
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Потамья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$82,318
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Каливия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каливия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$313,123
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Thassos Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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