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Виллы в Муниципалитет Патмос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Grigos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Патмос, Греция

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с видом на горы
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