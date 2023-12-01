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Жильё в Муниципалитет Патмос, Греция

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Grigos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
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Коттедж 1 спальня с Spalni в Камбос, Греция
Коттедж 1 спальня с Spalni
Камбос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на островах Додеканес. Коттедж со…
€190,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Патмос, Греция

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с бассейном
с видом на горы
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