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Виллы в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ликсурион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м в Кефалонии. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Спартия, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Спартия, Греция
Комнаты 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон отк…
€390,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Песада, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Песада, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 900 кв.м в Кефалонии на стадии строительства. Из окон открывается в…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кефаллинии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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