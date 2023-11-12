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Отели в Муниципалитет Дистомо-Арахова-Антикира, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арахова, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
Realting.com
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