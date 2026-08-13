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Жилье в Автономном монашеском государстве Святой Горы, Греция

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1 объект найдено
Квартира 17 спален в Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Квартира 17 спален
Автономное монашеское государство Святой Горы, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 730 м²
Комплекс расположен в деревне Афон, Халкидики, всего в 150 метрах от пляжа. Имеется участок …
$2,64 млн
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Параметры недвижимости в Автономном монашеском государстве Святой Горы, Греция

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