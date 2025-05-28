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Виллы в Asprovalta, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Asprovalta, Греция
Вилла
Asprovalta, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 129 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$210,905
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Вилла в Asprovalta, Греция
Вилла
Asprovalta, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аспровальте. Второй этаж состоит из 2 спальн…
$490,212
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