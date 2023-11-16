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Таунхаусы в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Таунхаус 5 спален
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Akriton ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 5 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 180 m2, 2 Уровни…
€220,000

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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