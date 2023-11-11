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Виллы в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Nafpaktia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Platanite, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€530,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лехена, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 14
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€360,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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