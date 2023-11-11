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Земельные участки в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки в Anatoliki Frangista, Греция
Земельные участки
Anatoliki Frangista, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 1278 - Участок Аграфа ПРОДАЕТСЯ. Размер: 500 кв.м, Цена17.000 € Код: 1278 …
€17,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу лакомый кусочек райского уголочка в Ионическом море. Продается земел…
€4,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Лехена, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 1
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Проходить, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Проходить, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м.рядом с островом Левкада в региона Плая
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в центральной Греции. Участок находится в за…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Амфилохия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Амфилохия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5689 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в местечкеГалатас
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Навпактос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Навпактос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
€150,000
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