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Коммерческая недвижимость в Виттенберге, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Виттенберге, Германия
Коммерческая
Виттенберге, Германия
Площадь 1 604 м²
Доход с аренды в год: 96 886 €Доход в месяц: 8 074 €Земельный участок: 7227 кв. мГод построй…
€1,43 млн
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