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Таунхаусы в Висбаден, Германия

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2 объекта найдено
Таунхаус 10 комнат в Висбаден, Германия
Таунхаус 10 комнат
Висбаден, Германия
Число комнат 10
Площадь 273 м²
Количество этажей 4
Таунхаус в двухквартирном доме с террасой, участком, и балконами в престижном районе фешенеб…
$1,90 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Таунхаус 10 комнат с крытой парковкой, с паркетом, с Открытая парковка в Висбаден, Германия
Таунхаус 10 комнат с крытой парковкой, с паркетом, с Открытая парковка
Висбаден, Германия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 4
Таунхаус в двухквартирном доме с террасой, участком, и балконами в престижном районе фешенеб…
$2,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Висбаден, Германия

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