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Таунхаусы в Вассенберг, Германия

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1 объект найдено
Таунхаус в Вассенберг, Германия
Таунхаус
Вассенберг, Германия
Площадь 1 740 м²
наш новый проект в г. Вассенберг под застройку 10-ти таунхаусов и одного дуплекса на 2 семьи…
$1,07 млн
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