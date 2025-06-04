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Квартиры в Вассенберг, Германия

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1 объект найдено
Квартира в Вассенберг, Германия
Квартира
Вассенберг, Германия
Площадь 2 200 м²
Тип объекта инвестпроекты Год постройки 2027 г. Этаж 1-2-3 Общая площадь 2200 м…
$1,03 млн
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