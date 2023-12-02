Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Ульм

Коммерческая недвижимость в Ульм, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Ульм, Германия
Коммерческая
Ульм, Германия
Площадь 686 м²
Доход с аренды в год: 80 580 €Доход в месяц: 6 715 €Земельный участок: 4195 кв. мГод построй…
€1,36 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти