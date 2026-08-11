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Таунхаусы в Берлине, Германия

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3 комнаты Подробности по запросу.
$1,65 млн
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Агентство
Аталанта
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Таунхаус 5 комнат в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
$1,80 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Таунхаус в Берлин, Германия
Таунхаус
Берлин, Германия
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
$1,98 млн
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TekceTekce
Таунхаус 3 комнаты в Берлин, Германия
Таунхаус 3 комнаты
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в новостройке в 10119 Берлине. В доме 2 этажа и 3 комнаты. Подробно…
$1,53 млн
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