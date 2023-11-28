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Таунхаусы в Берлин, Германия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с парковкой в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат с парковкой
Берлин, Германия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
€1,70 млн
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ESTATE-SERVICE24
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+491729534807 info@estate-service24.de

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

недорогая
элитная
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