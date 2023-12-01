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Жильё в Тельтов-Флеминг, Германия

2 объекта найдено
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Тельтов-Флеминг, Германия
Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Тельтов-Флеминг, Германия
Количество спален 6
Площадь 543 м²
Прекрасный дом расположен в спокойном районе расположен в деревне Бланкенфельде-Малов в севе…
€949,000
в месяц
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Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Гросберен, Германия
Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Гросберен, Германия
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…
€635,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Тельтов-Флеминг, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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