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Особняки в Stavenhagen, Германия

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1 объект найдено
Особняк 8 спален в Ифенак, Германия
Особняк 8 спален
Ифенак, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
€189,000
в месяц
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch

Параметры недвижимости в Stavenhagen, Германия

недорогая
элитная
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