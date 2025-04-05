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Многоуровневые квартиры в Seenlandschaft Waren, Германия

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 30 комнат в Klocksin, Германия
Многоуровневые квартиры 30 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 30
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 4
offered here for purchase: good-preserved, expansion & auml, 4-storey memory
$296,964
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Параметры недвижимости в Seenlandschaft Waren, Германия

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